Il Milan e una semifinale: sono queste le due maledizioni che si troverà a fronteggiare l'Inter domani sera a San Siro nel derby di Coppa Italia. Come ricorda Gazzetta.it, infatti, oltre al ricordo da incubo dell'1-1 che nel 2003 qualificò i rossoneri alla finale di Champions League a Manchester poi vinta ai rigori sulla Juve, i nerazzurri dovranno fare i conti con il pessimo score che li ha visti sempre uscire a testa bassa negli ultimi quattro penultimi atti della competizione che assegna la coccarda. Dopo il successo con Leonardo in panchina nel 2011, il trofeo nazionale è diventato una specie di tabù: quattro eliminazioni e record assoluto di sconfitte in questo turno, 19.