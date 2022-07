Edin Dzeko vuole restare a Milano e giocarsi le proprie chance con Inzaghi nonostante l'arrivo di Romelu Lukaku nella finestra estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , tutto fa credere che la coppia titolare in avanti ai nastri di partenza è la LuLa.

Inzaghi però potrebbe a sorpresa lavorare anche sul tandem Dzeko-Lukaku: l'ex Roma ha spesso fatto da collante tra centrocampo e Lautaro Martinez, un ruolo che potrebbe essere perfetto anche con il belga come perno. Il bosniaco è a tutti gli effetti un regista avanzato, arretrando la sua posizione inc ampo potrebbe liberare spazio per il belga e avere anche la capacità di pescarlo. L’idea stuzzica Inzaghi.