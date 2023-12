Sarà il professor Sakari Orava, considerato uno dei migliori specialisti al mondo in materia di tendini, ad operare Cuadrado martedì o mercoledì a Turku in Finlandia. Come ricordato da La Gazzetta dello Sport assieme al suo braccio destro, il professor Lempainen, nel corso degli ultimi anni Orava ha operato tra gli altri Florenzi, Spinazzola e Cristante. Il giocatore sarà accompagnato da uno dei componenti dello staff medico dell'Inter che continuerà ad occuparsi poi del suo recupero, stimato tra i 3 e i 4 mesi.