Momento complicato per Valentin Carboni, colpito da un grave infortunio mentre era con la nazionale argentina in vista degli impegni con Venezuela e Bolivia. L'attaccante, secondo La Gazzetta dello Sport, è stato vicino a passare alla Fiorentina la scorsa estate su richiesta di Palladino, ma alla fine ha deciso di sposare la causa dell'Olympique Marsiglia di De Zerbi, giocando un centinaio di minuti prima di fermarsi per il grave stop.