"Una guerra di nervi". La Gazzetta dello Sport sintetizza con queste parole il sempre più complicato rapporto tra il Borussia Dortmund e Manuel Akanji. Il difensore svizzero ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023, mentre il club tedesco si è cautelato mettendo le mani su Schlotterbeck e Süle per rinforzare una difesa che vede nel roster anche Hummels. "Con i tre nazionali tedeschi in rosa la società ha mandato un chiaro messaggio ad Akanji: o trova una squadra che accontenti le sue richieste e quelle del Dortmund, oppure farà panchina. Peggio, perché di fatto è fuori rosa. Eppure il giocatore non fa una piega e aspetta un'offerta di livello", scrive la rosea.