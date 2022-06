Lukaku di nuovo in nerazzurro? Secondo l'Evening Standard, non sarà affatto semplice veder celebrare per la seconda volta il matrimonio tra il belga e l'Inter. Il quotidiano britannico, infatti, spiega come sia altamente improbabile che la nuova proprietà del Chelsea accetti di veder partire a zero Big Rom dopo l'esoso investimento fatto appena 12 mesi fa. E, inoltre, anche per il club nerazzurro non sarebbe possibile corrispondere a Lukaku l'altissimo stipendio che attualmente percepisce a Londra.