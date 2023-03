Non è al momento per nulla scontato che Romelu Lukaku l’anno prossimo sia ancora a Milano. A fine stagione, come noto, terminerà infatti il suo prestito all’Inter e il club nerazzurro dovrebbe eventualmente discuterne uno nuovo con il Chelsea, non avendo la possibilità di riacquistarlo. E non è da escludere che nel frattempo possano inserirsi nuove acquirenti.

Come riportato dal The Sun, infatti, l’Aston Villa potrebbe presentare un’offerta ai Blues per acquistare l’attaccante belga a titolo definitivo. Big Rom, dal canto suo, vorrebbe tornare a Milano, ma al momento non è chiaro se l’Inter voglia riprenderlo, soprattutto non sapendo se ci sarà o meno ancora Simone Inzaghi in panchina.