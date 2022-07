Ancora Chelsea in orbita Inter in questa sessione di mercato. Se fino a qualche settimana fa le trame con il club londinese erano tutte legate al ritorno di Romelu Lukaku, si torna a parlare di possibile intreccio Londra-Milano. L'interesse dei Blues è questa volta rivolto a Denzel Dumfries, giocatore di cui si era già parlato settimane fa, proprio in ottica Big Rom, ma bocciato da Tuchel. L'allenatore tedesco però sembrerebbe aver cambiato i suoi piani e dopo il quasi del tutto sfumato sogno Kounde, ad un passo dal Barcellona, l'ex allenatore del PSG punta ad avere un terzino. Identikit che avrebbe fatto ritornare in mente quell'ex PSV Heindoven, oggi all'Inter. Giocatore che i nerazzurri - come si legge su Evening Standard - preferirebbero sacrificare al posto di Milan Skriniar, gioiellino che Marotta e Ausilio stanno tentando di tenere. Intanto, visto il mercato carente in entrata, resta bloccata la partenza di Cesar Azpilicueta destinato anch'egli in blaugrana.