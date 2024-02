Lunga intervista a Forbes dell'agente di mercato Giuseppe Riso, proprietario dell'agenzia di procura GR Sport che si occupa tra i tanti gioiellini del calcio italiano anche di Davide Frattesi. "Investiamo molto nello scouting e nell’identificazione di giovani talenti, e costruiamo un percorso su misura per ognuno di loro - ha detto Riso a proposito del metodo utilizzato alla GR Sports -. Quindi, il nostro obiettivo è aumentare costantemente il loro valore di mercato, così come il loro stipendio, stagione dopo stagione. I miei collaboratori sono sparsi ovunque mentre continuano a spostarsi nei diversi campi di calcio e stadi. Hanno un occhio ben allenato per individuare i talenti sia dal punto di vista tecnico che umano".

Sui suoi giovani, tra cui Camarda:

"Come sempre accade con tutti i nostri clienti, bisognerà sederci e valutare attentamente quale sia la strada migliore da intraprendere per Camarda", ha detto Riso.

Sui mercati emergenti del calcio:

"Gli Stati Uniti sono ora un mercato per giovani giocatori promettenti, non più una destinazione finale per i giocatori più anziani”, ha affermato. “È un mercato in via di sviluppo. Oggi ci stiamo muovendo verso la globalizzazione assoluta. L’Europa rimane il focus, ma i mercati emergenti come gli Stati Uniti e il Medio Oriente hanno alzato il livello della competitività. Tra cinque anni, le prossime generazioni di giocatori saranno fortemente influenzate dal modo in cui questi mercati si evolvono".