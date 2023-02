Si presenta piuttosto variegato il panorama del tifo in Italia. Questo è quello che emerge dallo studio di Deloitte Italia 'Football Fan Experience', dove viene evidenziato come il panel di appassionati di calcio si distingua in diverse categorie. Tra i diversi gruppi di tifosi, quello più numeroso è quello dei tifosi appassionati (il 37%), seguiti dai tifosi parzialmente interessati (22%) e dai tifosi dei grandi eventi (21%); una percentuale più contenuta (14%) si dichiara un tifoso informato, mentre “solo” il 6% si dichiara un tifoso sfegatato.