È la Croazia la prima finalista di questa edizione di Nations League, che affronterà domenica prossima la vincente tra Spagna e Italia, in campo domani. Niente da fare per l'Olanda di Dumfries, costretta ad abbandonare il sogno finale, conquistata al contrario dalla Nazionale del nerazzurro Marcelo Brozovic. A passare in vantaggio sono gli Oranje con Malen al 34esimo, ma Kramaric su rigore pareggia il risultato prima del colpo vincente sottoscritto da Pasalic che al 73esimo mette a segno la rete del ribaltone e del vantaggio. Lang però non ci sta e sullo scadere mette segna la rete del pari e rimanda il verdetto ai supplementari.

È negli ultimi 120 minuti di orologio che però arriva ancora una volta la controffensiva della squadra di Dalic che torna in vantaggio con Petkovic, rete che mette il punto non definitivo al match, perché arriva anche il poker di Modric dal dischetto: finisce 2-4 a Rotterdam. Olanda ko, Vatreni all'ultimo step della competizione. Ottantacinque i minuti di gioco disputati da Denzel Dumfries, sempre presente Epic Brozo, in campo per tutto il corso della gara che macchia la sua prestazione con il giallo rimediato al 64esimo.