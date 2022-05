Non solo Inter e Roma sulle tracce di Paulo Dybala come già più volte vociferato. L'Arsenal, al quale è già stato accostato, potrebbe fare sul serio per la Joya. Potrebbero esserci svolte importanti sul futuro dell'argentino: secondo il ESPN oggi l'entourage del giocatore avrebbe incontrato i Gunners per un sondaggio "sebbene l'attaccante stia anche pianificando colloqui con altri club in tutta Europa mentre pianifica il suo futuro".