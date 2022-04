Terzo classificato nel girone di qualificazione sudamericano a Qatar 2022 dietro le corazzate Brasile e Argentina, l'Uruguay può già cominciare a pianificare il suo avvicinamento al primo Mondiale invernale della storia. A otto mesi dalla rassegna iridata, analizzando le idee messe in campo dal ct Diego Alonso nei match contro Paraguay, Venezuela, Perù e Cile, sono 20 i giocatori che, secondo i colleghi di El Pais, sono sulla buona strada per essere inseriti nella lista dei 23 prescelti. Tra questi, senza sorpresa, compare anche l'interista Matias Vecino, già perno con il Maestro Tabarez del centrocampo Celeste, assente solo nelle ultime due uscite per colpa del Covid-19. Ecco l'elenco dei giocatori praticamente sicuri di viaggiare nell'emirato: Sergio Rochet, Ronald Araujo, Diego Godín, José María Giménez, Mathías Olivera, Facundo Pellistri, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian De Arrasceta, Luis Suárez, Edinson Cavani, Fernando Muslera, Damián Suárez, Martín Cáceres, Sebastián Coates, Matías Viña, Lucas Torreira, Matías Vecino, Nicolás De la Cruz e Darwin Núñez.