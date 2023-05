Un weekend di lavoro in Italia per proseguire la sperimentazione sulla proposta FIFA che punta a cambiare i parametri di valutazione del fuorigioco.

Christos Kanellas, FIFA Project Manager-Offside Law, e Sunday Oliseh, FIFA Technical Expert and member of the FIFA Technical Study Group (ma con un passato da calciatore in Italia con le maglie di Reggiana e Juventus), sabato e domenica scorsi hanno assistito a Milan-Monza e Parma-Inter del campionato Under 18, la competizione impiegata come banco di prova della sperimentazione delle novità regolamentari iniziata nell’aprile 2022, con il supporto dell’Associazione Italiana Arbitri, che prevede di intervenire solo nel caso in cui ci sia una separazione visiva, la cosiddetta “luce” tra l’attaccante, che potrà essere ora in posizione più avanzata verso la porta, e il penultimo difendente.