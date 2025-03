I richiami di Simone Inzaghi ai suoi uomini che perde la voce e chiede aiuto al suo staff, l'appello di Denzel Dumfries a rimanere in campo malgrado l'infortunio, Nicolò Barella che spinge Carlos Augusto sotto il settore ospiti del Gewiss Stadium dopo la rete del vantaggio: la nuova puntata di 'BordoCam', format di DAZN, ripercorre gli attimi salienti non colti subito dalle telecamere della partita di domenica tra Atalanta e Inter. Con un occhio in particolare ai due episodi scottanti della serata, ovvero le due espulsioni decretate da Davide Massa: la prima ai danni del brasiliano Ederson, che si prende un primo giallo per aver mandato a quel paese il direttore di gara e poi viene espulso per un plateale applauso accompagnato da un ironico: 'Bravo, bravo'. Non l'unico, in quella circostanza: perché a battere le mani nel medesimo istante sono sia Marcus Thuram, esaltato dalla giocata in pressing sull'orobico, sia Inzaghi. Dopo l'espulsione, Davide Zappacosta si rivolge all'arbitro dicendo con tono sbeffeggiante: "È gravissimo", mentre Alessandro Bastoni spiega a Sead Kolasinac il motivo del rosso.

Proprio Bastoni, in pieno recupero, viene mandato sotto la doccia in anticipo dopo un fallo su Daniel Maldini. Il difensore nerazzurro, incredibile, prova a giustificarsi dicendo: "Ero in anticipo", ma Massa lo sconfessa perché a suo dire ad essere arrivato prima è stato l'attaccante. Al che Bastoni replica: "Ma cosa fai?", mentre Lautaro Martinez esprime il suo sconcerto dicendo: "Ma che roba è?", per poi alzarsi dalla panchina con la borsa del ghiaccio per chiedere lumi. Il protagonista dei minuti finali è Beppe Marotta, presidente dell'Inter, colto al massimo della tensione mentre incita Joaquin Correa a lanciare palla nello spazio, calmato da Piero Ausilio, poi si rammarica per l'errore di Mehdi Taremi e infine 'chiama' il triplice fischio pochi secondi prima che Massa decreti la fine del match.