In Spagna si parla di Inter, non solo per l'interesse dei nerazzurri per Faye (centrale del Barcellona) ma anche per il possibile addio di Satriano in direzione Liga. Secondo Fichajes, il Betis Siviglia sta puntando un attaccante, ad oggi la maggior preoccupazione del tecnico Manuel Pellegrini.

I nomi in ballo sono quelli di Giuliano Simeone, Moukoko e Martin Satriano. L'uruguaiano, come noto, non è nei piani di Inzaghi. I nerazzurri vorrebbero una cessione a titolo definitivo a 6 milioni di euro. Gli andalusi ad oggi non possono coprire la cifra ma la dirigenza biancoverde non scarta alcuna ipotesi da qui al 31 agosto.