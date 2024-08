Franco Carboni rescinderà tra oggi e domani il contratto con il River Plate. La notizia arriva da minutouno.com. Acquistato dai biancorossi d'Argentina, il ragazzo è stato scavalcato nelle gerarchie con l'arrivo di Marcos Acuna e il ritorno al River Plate di Marcelo Gallardo ha fatto il resto: mai utilizzato.

In compenso il giocatore argentino, che da poco era passato al River in prestito con diritto di riscatto per 4 milioni di euro, ha già in mano una nuova destinazione: il Rayados de Monterrey, in Messico, dove lo vuole Martin Demichelis.