Una spesa da 230 milioni complessiva. Mai, secondo il Corriere della Sera, in Serie A si era speso tanto nel mercato invernale dal 2010 ad oggi. L'anno scorso ci si era fermati a 110, nel 2023 addirittura a soli 33. Le cifre maggiori? Dal 2007 al 2009, ma come ricorda il quotidiano era un'altra Serie A.

Grandi spese non soltanto tra le squadre di alta classifica: il Parma terzultimo è la quarta squadra per spesa, avendo messo sul piatto 16,5 milioni di euro. In testa c'è il Como, altra squadra della parte bassa della graduatoria, con 50 milioni.