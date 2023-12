Non si fanno drammi, in casa Juventus, per il pareggio contro il Genoa di venerdì. Anche se, riporta il Corriere della Sera, il club bianconero resta amareggiato per le decisioni dell'arbitro Davide Massa, in particolare la mancata assegnazione di un rigore per un mani, apparso più evidente tramite replay che a velocità normale, di Mattia Bani. Il tecnico Massimiliano Allegri ha spostato il focus approvando la direzione del fischietto di Imperia, ma l'idea del club rimane quella del rigore netto, visto il braccio larghissimo di Bani e un tocco di gamba che ha cambiato la traiettoria solo di millimetri.

Ma al di là degli episodi, evidenza il quotidiano, l'1-1 rimediato contro il Grifone rischia di far venire meno una certezza e di rompere quel fragile equilibrio cui spesso è condannato chi sa vincere, spesso di misura, anche senza il sostegno di un gioco dominante. "E potrebbe riaprire vecchie ferite: la frenesia e l’ansia dell’attacco, e di Dusan Vlahovic di più, e una certa avarizia, di testa (del tecnico) e di piedi (dei giocatori). Insomma, pensare che basti sempre il minimo per portarla a casa", si legge.