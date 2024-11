La Repubblica propone oggi un quadro degli aumenti riguardanti gli eventi calcistici a San Siro, con particolare attenzione a quelli d'élite come sarà Milan-Juventus di sabato prossimo. I rincari, si legge, si inquadrano in una forbice che va dal 20% all'80%.

Cifre che permetteranno al Milan di avvicinare (forse superare) il record d'incassi per la Serie A toccato con il derby di Milano dello scorso settembre, quando si arrivò a 7,6 milioni di euro. "Politiche di prezzo remunerative per la società ma che penalizzano tifosi storici e affezionati — afferma al quotidiano il presidente dell’Associazione dei Milan Club, Giuseppe Munafò — in nome di spettatori occasionali o, peggio, di tifosi avversari. Gli aumenti colpiscono famiglie che già si sobbarcano i costi di trasferta".