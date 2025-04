"La Champions che due settimane fa era la porta dei sogni ora rischia di diventare il tunnel di fine ciclo" per l'Inter, secondo il Corriere della Sera. Che fotografa così l'avvicinamento dei nerazzurri alla sfida di domani contro il Barcellona, l'appuntamento più importante della stagione dopo una settimana nera, durante la quale sono arrivate tre sconfitte consecutive.

Stando ai colleghi, i nerazzurri, che da tempo cullano il sogno di diventare campioni d'Europa pur essendo consapevoli di non essere tra i favoriti, non avevano messo in conto di arrivare a questo punto dell'annata con le energie ai minimi termini sia nella testa che nelle gambe, per effetto "forse anche di una gestione atletica che oggi non fa brillare nemmeno chi gioca meno", si legge.