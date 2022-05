Maria Sole Ferrieri Caputi, 32 anni, è la prima indiziata a diventare la prima donna arbitro in Serie A. Ne scrive oggi il Corriere della Sera, ricordando che la direttrice di gara ha già arbitrato il Cagliari in Coppa Italia nei sedicesimi. Il presidente dell'AIA, Alfredo Trentalange, nell'ultimo incontro con la stampa ha sottolineato come l'ingresso di una donna nel corpo arbitrale sarà eventualmente "per merito e non per privilegio".