L'obiettivo dell'Inter in Champions League è quello di centrare direttamente l'accesso agli ottavi di finale. Come ricorda il Corriere della Sera, infatti, evitare i playoff vorrebbe dire giocare due partite in meno in un momento nel quale il calendario impone uno Juventus-Inter proprio nel mezzo di quelle due partite (11 e 19 febbraio). Non molto lontano c'è anche un Napoli-Inter il 2 marzo, con l'ottavo dopo la sfida del Maradona.

L'Inter ad oggi ha dato l'idea di essere più concentrata e spietata in Europa che non in Italia, ma le scelte di Inzaghi hanno fatto capire che non ci sono deroghe: lo scudetto-bis oggi è l'obiettivo, la Champions il sogno.