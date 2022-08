È Manuel Akanji il primo nome annotato sulla lista degli obiettivi dell'Inter per completare la difesa. Lo ribadisce il Corriere della Sera, confermando che il centrale del Borussia Dortmund può essere il tassello che manca a Inzaghi, alla ricerca del sostituto di Ranocchia. "Lo svizzero è fuori squadra e verrebbe volentieri a Milano - scrive il Corsera -. Il club nerazzurro valuta l’acquisto solo se a cifre contenute. Per questo l’ultima ipotesi per Akanji è rinnovo con il Borussia Dortmund fino al 2024 e poi passaggio all’Inter in prestito".