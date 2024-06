Il 467esimo report settimanale dell'Osservatorio Calcistico del CIES presenta i 100 club al mondo con più follower sui quattro principali social media: Facebook, X, Instagram e TikTok. Il Real Madrid, recente vincitore della Champions League, è in testa alla classifica con 411 milioni di follower, davanti a Barcellona (361 milioni) e Manchester United (216 milioni). Gli incrementi maggiori nell'ultimo anno tra le squadre nella top 100 si sono registrati per Real Madrid (+48 milioni di follower), Inter Miami (+31 milioni), Manchester City (+27 milioni) e Al-Nassr (+22 milioni) . In termini relativi, la crescita maggiore è stata osservata per l'Inter Miami di Lionel Messi (+1.348%).

Per quel che riguarda le squadre italiane, comanda la Juventus, sesta assoluta con un seguito complessivo di 155,8 milioni di utenti: netto il divario con il Milan che si ferma a 68,8 milioni e con l'Inter che si attesta a 61,8 milioni. I nerazzurri hanno avuto una crescita di follower in un anno di 7,2 milioni e annoverano più fan su Facebook rispetto ai rossoneri (32 milioni contro 28).