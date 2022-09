Il nuovo report settimanale dell'Osservatorio sul calcio del CIES Football Observatory ha classificato le squadre dei cinque principali campionati a livello europeo, in base alle spese effettuate sul mercato per ingaggiare i calciatori che compongono la rosa attuale, basandosi sul valore del cartellino corrisposto per l’acquisto dei calciatori. A livello globale, comanda la classifica il Manchester City, seguito dai rivali cittadini del Manchester United. La squadra guidata da Pep Guardiola è costata 1,05 miliardi di euro, cifra che comprende anche i bonus, mentre i Red Devils arrivano a 999 milioni di euro, anche grazie ai 100 milioni investiti per l'acquisto di Antony dall'Ajax. Completa il podio il Paris Saint Germain. La squadra parigina è costata 961 milioni di euro.