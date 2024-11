Il Benfica è al top in Europa per il numero di calciatori formati immessi sul mercato. Questo è quanto afferma l'ultimo report settimanale dell'Osservatorio Calcistico del CIES, che ha stilato la classifica dei club e delle accademie calcistiche di tutto il mondo in base alla loro capacità di formare giocatori di alto livello.Il club portoghese, nello specifico, guida la classifica sia per il numero di calciatori cresciuti nel settore giovanile per almeno tre stagioni dai 15 ai 21 anni con ben 94, davanti a Boca Juniors e Barcellona, sia per l’indice di formazione, un parametro che pondera la presenza numerica dei giocatori formati in base al loro livello sportivo prendendo in considerazione tutti i minuti giocati a livello professionistico, ponderati in base al campionato di riferimento.

Limitando l'analisi alla sola Serie A, in testa si piazza l'Atalanta con 22 giocatori formati; gli orobici si piazzano davanti a Juventus, Milan, Roma e Inter.