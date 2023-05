Con il patteggiamento per la 'manovra stipendi' e l'assenza di nuove penalizzazioni in classifica, la Juventus è matematicamente qualificata alle coppe europee per la stagione 2023/24. Resta solo da capire se in Europa League o in Conference League. Tutto, o quasi, si deciderà all'ultima giornata: sullo sfondo c'è infatti la UEFA e quella che sarà la decisione per il destino del club bianconero in Europa.

"La Federcalcio continentale finora è rimasta in attesa, appunto, della conclusione dell’iter della giustizia sportiva italiana - ricorda Calcio e Finanza -. Resta da capire come sarà valutato il patteggiamento per la manovra stipendi, dopo la penalizzazione di 10 punti in classifica per il caso plusvalenze: secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, tuttavia, l’ipotesi che va per la maggiore sembra essere quella dell’esclusione delle coppe per un anno. Anche se sullo sfondo resta anche il tema Superlega, con la posizione della Juventus da valutare a riguardo".