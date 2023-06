L'elenco degli svincolati su cui l'Inter ha deciso di puntare dal 2018 a oggi sta per allungarsi a sette innesti con l’arrivo imminente di Marcus Thuram, evidenzia il Corriere dello Sport. Un altro free agent che permetterà al club di avere un risparmio economico in termini di cartellino ma anche dal punto di vista dell'ingaggio: se Dzeko ercepiva quasi 9 milioni e mezzo di euro lordi all'anno, il francese, beneficiario del Decreto Crescita, peserà a bilancio per 8 mln. Senza dimenticare gli 11 anni di differenza che permettono una futura rivendita, come nel caso di Onana, la cui eventuale cessione sarebbe tutta plusvalenza.

In questo elenco di parametri zero, si legge ancora sul quotidiano romano, l'eccezione che conferma la regola è stato Diego Godin, fermatosi a Milano per una sola stagione prima di passare a titolo gratuito al Cagliari. Gli altri hanno dato il loro contributo alla causa: da De Vrij e Asamoah fino a Calhanoglu, Onana e Mkhitaryan, gli ultimi tre pilastri della squadra arrivata sino alla finale di Champions.