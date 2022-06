La Roma, scrive il Corriere dello Sport, è rimasta molto delusa dalla decisione presa da Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno che non ha rinnovato il contratto in scadenza a fine giugno e ha accettato la corte dell'Inter. Il club giallorosso dovrà ora sostituire uno dei calciatori più importanti del primo anno di gestione Mourinho e starebbe valutando principalmente due nomi: il primo è quello di Isco, 30 anni, in scadenza di contratto con il Real Madrid. Il trequartista spagnolo è stato proposto da Jorge Mendes e il profilo piace, ma le richieste economiche sono importanti: un triennale da cinque milioni di euro netti a stagione. Il secondo nome è quello di Mario Gotze, anche lui trentenne, in forza al PSV. Il centrocampista offensivo tedesco si è rilanciato in Eredivisie nell'ultima stagione e può liberarsi dal club olandese per 5 milioni di euro.