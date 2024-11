Vincenzo Montella entra nella rosa dei papabili per la panchina della Roma, vuota da domenica sera dopo l'esonero di Ivan Juric. Secondo il Corriere dello Sport, l'ex attaccante ora è il candidato favorito perché conosce la piazza, non guadagna cifre esagerate e con lui si potrebbe impostare un progetto a scadenza pluriennale. Ma resta un nodo da sciogliere: il contratto che lo lega alla Nazionale turca. Per ingaggiarlo, spiegano i colleghi del quotidiano, servirebbe pagare alla Federcalcio turca sei mesi di stipendio.