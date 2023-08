Saltato il suo trasferimento all'Inter, per Lazar Samardzic potrebbe aprirsi una nuova pista: la Lazio. Secondo quanto svela il Corriere dello Sport, la squadra capitolina starebbe pensando ad una strategia per imbastire la trattativa l'Udinese inserendo Basic come contropartita. Ma c'è da convincere il giocatore: "Il croato non vuole lasciare Roma, se non per una piazza di pari livello. La Lazio prepara un tentativo con l'Udinese anche senza l'inserimento della contropartita tecnica. Ci vogliono almeno 20 milioni, non è semplice".