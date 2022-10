Sassuolo, Salernitana, Fiorentina e Sampdoria. L'Inter centra la quarta vittoria consecutiva in campionato dopo l'impresa in Champions, certificando una rinascita importante in una stagione partita con qualche problema di troppo. I numeri delle ultime settimane però parlano chiaro e trovano ampie conferme sulle pagine del Corriere dello Sport, che ricorda come i successi diventano 6 nelle ultime 7 partite se si tiene conto anche dell'avventura europea.

"Sono numeri eloquenti che certificano una volta di più come la squadra nerazzurra abbia cancellato la crisi e sia tornata ad esprimersi sui livelli dello scorso anno - sentenzia il Corsport -. Il vero problema allora è che il Napoli non si ferma mai: superato pure il Sassuolo, infatti, ha mantenuto gli 8 punti di vantaggio. Plausibile che, prima o poi, anche gli uomini di Spalletti lasceranno qualcosa per strada. Ma ora l’Inter è attesa da una curva pericolosa, ovvero la trasferta in casa della Juventus. Sarà una battaglia, tra squadre affamate di punti. Lautaro e compagni potranno arrivare più freschi all’appuntamento, perché dopo la passeggiata di ieri sera, martedì andranno a far visita al Bayern per una sfida senza significati di classifica, mentre i bianconeri affronteranno il Paris Saint Germain con l’obiettivo di “guadagnarsi” la retrocessione in Europa League".