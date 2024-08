Fine della storia: Albert Gudmundsson sarà della Fiorentina. Come conferma anche il Corriere dello Sport, tutto fatto per l'arrivo in viola dell'attaccante islandese dopo un lunghissimo tira e molla che ha visto protagoniste anche Inter e Juve per diversi intrecci di mercato.

Il calciatore arriverà a Firenze nella giornata di oggi, 16 agosto. La formula è quella del prestito oneroso a 8 milioni di euro, con obbligo riscatto fissato a 17 più 3,5 di bonus per un'operazione complessiva da 28,5 milioni di euro.

Tutto sbloccato dall'arrivo al Genoa di Pinamonti. E ben presto Nico Gonzalez potrebbe essere liberato da Commisso in direzione Torino. Il domino è partito...