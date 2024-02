Gol decisivo e pesantissimo contro l'Atletico, ma anche diversi errori sotto porta. Lo ha ammesso anche lo stesso Arnautovic a fine gara, avvertendo il peso dei gol falliti. Eppure lo spogliatoio è più che mai unito come confermato pure dagli abbracci in campo e dai messaggi social.

Come spiega il Corsport, Arnautovic è già un punto di riferimento in squadra nonostante il suo approdo ad Appiano solo qualche mese fa. Dà sempre tutto, alla Pinetina e quando viene chiamato in causa da Inzaghi, e questo è molto apprezzato dal gruppo. E poi è sempre disponibile con tutti. Però - si legge - dà la sensazione di non essere tranquillo, di non essere libero di testa, quando va in campo. "Il rischio, in certi casi, è quello di deprimersi quando gli svarioni si sommano. Era già accaduto contro il Verona. E stava accadendo con l’Atletico. Ecco perché il gol è stato una liberazione per tutta l’Inter, ma anche per lui", spiega il quotidiano romano. E ora ci sarà davvero bisogno di Arna, considerando l'infortunio di Thuram.