Il Corriere del Mezzogiorno analizza la performance di ieri di Sebastiano Esposito, protagonista nel giorno del suo debutto con la maglia del Bari nella vittoria contro la Spal, marchiata anche con un suo gol. Dopo averne evidenziato gli alti e bassi di questi suoi primi anni da professionista, il quotidiano spiega: "Esposito è una punta moderna, che a 20 anni ha già abbondantemente maturato il diritto di voto sul proprio percorso sportivo. Per questo adesso é il momento di scegliere: rimanere l’eterna e incompiuta promessa o cominciare a rimboccarsi le maniche, lasciando in periferia i complimenti di Antonio Conte e le coccole di Romelu Lukaku, per poi rifarle diventare centrali quando l’acne sul volto avrà completamente lasciato il posto persino alle prime rughe dell’età adulta. Forse ci può essere una via di mezzo, come sempre.