L'Inter è candidata a vincere la Champions League 2024-25 e continua a dimostrarlo. Questa è la certezza espressa da CBS Sports, l'emittente che trasmette la competizione negli Stati Uniti. Dopo la rotonda vittoria contro la Stella Rossa, i nerazzurri attualmente sono una delle quattro squadre che non hanno ancora subito gol nelle prime due partite del torneo. Ciò è stato possibile, secondo l'emittente, anche grazie alle rotazioni del tecnico Simone Inzaghi, che ha iniziato contro la squadra serba con un duo offensivo formato da Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, entrambi a segno nel secondo tempo della partita

Dopo questo solido inizio, si legge, "l'Inter è una forte candidata per la vittoria finale del torneo, considerando anche i concorrenti. Di sicuro, ci sono alcuni avversari forti, ma i giganti italiani devono essere parte della conversazione poiché hanno già dimostrato di essere una squadra difficile da battere negli ultimi tre anni sotto Inzaghi e sembrano migliorati". E vengono elencati i fattori a sostegno di questa tesi: una squadra con una base forte, rinvigorita da aggiunte intelligenti e sensate, anche in virtù delle linee guida di Oaktree che cercherà di contenere i costi del club nei prossimi anni, con Beppe Marotta e Piero Ausilio costretti a bilanciare entrate e uscite. Un periodo di transizione potrebbe durare mesi o addirittura anni, ma finché non arriveranno nuovi proprietari, è difficile immaginare cosa riserverà il futuro all'Inter in termini di acquisizioni di giocatori.

Poi, c'è la mentalità vincente che questi giocatori hanno dimostrato di avere negli ultimi tre anni in tutta Europa: "Da quando Inzaghi è diventato l'allenatore dell'Inter, l'Inter ha mostrato un ottimo calcio. In tre anni, l'Inter ha dimostrato di essere una grande squadra in tutta Europa, facendo un grande passo avanti al di fuori delle competizioni nazionali rispetto a prima, arrivando alla fase a eliminazione diretta e arrivando in finale. La finale di Champions League del 2023 ha sorpreso molti per come ha giocato l'Inter e ha perso "solo" contro il City per un gol segnato nel secondo tempo, c'erano ancora meno aspettative su questa partita inaugurale. D'altro canto, l'Inter ha mantenuto lo stesso status e ha giocato un ottimo calcio contro una delle migliori squadre in circolazione. L'Inter sta vivendo il suo miglior momento di maturità sotto l'allenatore italiano, ma anche una mentalità vincente che è stata costruita negli anni e poi finalmente un roster che può aiutare Inzaghi a fare rotazioni. La continuità si è mostrata nella progressione e nella chimica, e questo rende l'Inter una squadra che può davvero fare una corsa e potenzialmente vincere tutto.