Non ci sono, per ora, prese di posizione ufficiali da parte di DigitalBits circa il grave ritardo di alcuni pagamenti da corrispondere all 'Inter nell'ambito dell'accordo di partnership. L'unica versione che trapela è comparsa sul gruppo Telegram della piattaforma di criptovalute, unico canale dove è possibile chiedere o ricevere informazioni: "Si tratta solo di rumors, il logo è ancora sulle maglie. Non c’è nessun problema con nessuna partnership, basta diffondere rumours qui", le parole un amministratore, rappresentante di Digitalbits, riportate dai colleghi di Calcio e Finanza. "Zytara è lo sponsor, DigitalBits è il brand", ha aggiunto un altro.

Situazione a dir poco nebulosa, tanto che il club nerazzurro ha deciso di andare allo scontro frontale dichiarandosi pronta a chiudere la partnership a fine ottobre, in conseguenza del mancato pagamento della prima rata della stagione 2022/23 per quanto riguarda la sponsorizzazione di maglia (che quest’anno dovrebbe valere 23 milioni, per poi salire a 27 e 30 milioni nei prossimi due anni). Non solo, evidenziano i colleghi: non sarebbe stato versato nemmeno il bonus per la qualificazione alla Champions League, nel finale della scorsa stagione, quando la piattaforma era soltanto sponsor di manica.