Dopo l'annuncio del nuovo listino, si resta in attesa di capire quale sarà il futuro del rapporto tra DAZN e TIM . Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza , la compagnia telefonica non ha nascosto la propria delusione per la partnership e sono stati avviati nuovi colloqui tra le parti affinché TIM possa beneficiare di un corretto equilibrio dall'accordo.

Solo allora DAZN potrà aprire altri colloqui con nuovi partner, come Sky e Amazon. L’idea alla base è quella di allargare il mercato a più tifosi possibili. "Il prodotto però resterà in esclusiva e non sarà condiviso come ad esempio accadde nei primi tre anni di DAZN in Italia, quando furono attivati specifici canali satellitari sul bouquet della pay-tv di Comcast", si legge sul sito.