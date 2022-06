La Champions League da anni rappresenta, per i club europei che ne prendono parte, una fonte di guadagno importante dal punto di vista economico. Nell'edizione precedente, culminata con il trionfo in finale del Real Madrid sul Liverpool , la Uefa ha stanziato oltre 2 miliardi di montepremi globale.

Chi è riuscito a partecipare ha guadagnato di base 15,64 milioni di euro. Per ogni vittoria i club hanno ricevuto 2,8 milioni di euro, 930mila euro invece il montepremi per ogni pareggio: 9,6 milioni di euro destinati per chi si qualifica agli ottavi di finale, 10,6 per chi arriva ai quarti, 12,5 per le semifinaliste e 15,5 milioni per le finaliste.

Il Real Madrid, arrivando in finale e alzando la Coppa, si è aggiudicato in totale un montepremi di 140 milioni di euro complessivi. Cifre che variano dal peso del ranking storico e dal market pool. Il tutto senza dimenticare gli incassi ai botteghini e i bonus provenienti dagli sponsor di squadra.