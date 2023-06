L'Inter vince lo scudetto del tifo in Serie A. Considerando tutte le gare giocate nella stagione 2022/23 nel massimo campionato italiano, i nerazzurri concludono in vetta in termini di numero di spettatori allo stadio e come media spettatori a partita con dato complessivo superiore di 25mila spettatori rispetto ai cugini del Milan. Le due milanesi, insieme alla Roma (sul gradino più basso del podio), sono le uniche a superare quota 1 milione in campionato.

La classifica degli spettatori nella Serie A 2022/23 stilata da Calcio e Finanza:

Inter: 1.380.181 spettatori;

Milan: 1.365.729;

Roma: 1.178.816;

Napoli: 866.964;

Lazio: 851.921 (dati arrotondati e non ufficiali);

Juventus: 715.764;

Fiorentina: 611.808;

Lecce: 469.824;

Bologna: 423.960;

Udinese: 410.794;

Salernitana: 382.113;

Sampdoria: 381.928;

Torino: 370.588;

Verona: 362.270;

Atalanta: 346.593;

Sassuolo: 254.111;

Monza: 235.840;

Cremonese: 227.736;

Empoli: 195.483;

Spezia: 175.835.