Da anni impegnata nell'ambito sportivo, Goldman Sachs, una delle più grandi banche a livello mondiale ben nota anche nelle logiche finanziarie nerazzurre, ha deciso di istituire un dipartimento ad hoc sullo sport. Un segnale che sottolinea il grande potenziale inespresso del settore che può andare soltanto in crescita. A guidare il nuovo dipartimento, insieme a Dave Dase, sarà Greg Carey, banker che negli ultimi anni si è occupato di "tutte le transazioni finanziarie straordinarie riguardanti l’Inter" come sottolinea Calcio e Finanza che a proposito spiega: "Il dipartimento nel particolare si occuperà di sport in generale (non solo calcio) puntando a guadagnare sia tramite commissioni sulla consulenza di operazioni di compravendita di club o franchigie USA oppure per l’attività di strutturazioni di emissioni azionarie o obbligazionarie di imprese sportive.

Ma secondo quanto trapela il calcio avrà un ruolo tra i più importanti. Una banca come Goldman Sachs d’altronde non si occupa di transazioni minori (le commissioni sono generalmente piccole percentuali del valore al quale una società viene venduta) e quindi soltanto il calcio europeo e i grandi sport USA – football americano, basket NBA, hockey e baseball – possono garantire valori tali da ingolosire e quindi metter al lavoro un colosso come Goldman Sachs".