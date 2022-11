La classifica squadra per squadra:

Secondo quanto stabilito dai dati raccolti, la squadra più seguita è al momento la Juventus con più di 18,6 milioni di ascoltatori totale, per una media da un milione e 244 mila a gara, seguita dal Milan con 16.252.890 spettatori e dall’ Inter che completa il podio con 14.098.288.

Dopo aver appurato che le squadre di Serie A più seguite dal vivo dai tifosi sono le due milanesi, Milan e Inter, Calcio e Finanza ha stilato anche la classifica di quelle che sono i club con più audience. Per ognuna delle quindici gare finora giocate vengono considerati "sia gli ascolti Dazn di origine censuaria su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat distribuiti da Sky (Zona Dazn) - si legge -. Inoltre, tre partite a giornata vengono trasmessi anche dalla stessa Sky, che vengono rilevati sempre da Auditel.

Juventus: 18.674.668 spettatori complessvi;

Milan: 16.252.890 spettatori;

Inter: 14.098.288 spettatori;

Napoli: 13.178.087 spettatori;

Roma: 12.873.516 spettatori;

Lazio: 9.558.034 spettatori;

Atalanta: 7.883.290 spettatori;

Fiorentina: 6.773.697 spettatori;

Torino: 6.622.703 spettatori;

Bologna: 5.646.109 spettatori;

Sassuolo: 5.506.894 spetttori;

Udinese: 5.486.091 spettatori;

Sampdoria: 5.256.478 spettatori;

Verona: 4.954.990 spettatori;

Lecce: 4.860.878 spettatori;

Cremonese: 4.859.004 spettatori;

Monza: 4.581.262 spettatori;

Empoli: 4.280.123 spettatori;

Salernitana: 4.036.944 spettatori;

Spezia: 3.855.032 spettatori.

Passando in rassegna i dati degli ascoltatori totali di tutte le partite giocate in Serie A, nelle prime 10 gare più viste, la metà vede come protagonista la Juventus, con il derby d’Italia contro l’Inter che è l’unica ad aver superato quota 2 milioni.

Le 10 partite più viste:

13^ giornata - 06/11/22 - Juventus-Inter 2.211.988

7^ giornata - 18/09/22 - Milan-Napoli 1.850.192

5^ giornata - 03/09/22 - Milan-Inter 1.731.994

9^ giornata - 08/10/22 - Milan-Juventus 1.641.975

11^ giornata - 23/10/22 - Roma-Napoli 1.631.440

15^ giornata - 13/11/22 - Juventus-Lazio 1.514.261

13^ giornata - 06/11/22 - Roma-Lazio 1.470.021

3^ giornata - 27/08/22 - Juventus-Roma 1.460.315

6^ giornata - 11/09/22 - Juventus-Salernitana 1.405.274

8^ giornata - 01/10/22 - Inter-Roma 1.398.543