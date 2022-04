Nell specifico, sono stati messi a disposizione 292,12 milioni con tasso di interesse al 12% a Grand Tower Sarl, una delle holding tramite cui l'azienda di Nanchino controlla il club milanese, nonché il veicolo dato in pegno nell’operazione: "se la proprietà cinese non ripagasse il finanziamento, Oaktree prenderebbe in mano quindi Grand Tower, in una struttura dell’operazione simile a quella realizzata per il Milan tra Yonghong Li e il fondo Elliott per il Milan", si legge.

I fondi per il finanziamento sono entrati in OCM Luxembourg Sunshine SARL attraverso quattro diverse holding controllate da Oaktree: 9,9 milioni di euro da OCM Luxembourg VOF Sarl; 40,0 milioni da OCM Luxembourg OPPS Xb Sarl; 218,3 milioni da OCM Luxembourg OPPS XI Sarl; 3,9 milioni da Oaktree Phoenix Investment Fund. "Il tasso al 12% hanno generato già interessi nel corso del 2021 pari a 21 milioni di euro da parte di Suning nei confronti di OCM Luxembourg Sunshine SARL, versati dalla holding del gruppo cinese (non ci sono debiti riferiti alla quota di interessi per il 2021)", la chiosa dell'articolo.