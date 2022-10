Napoli e Milan continuano nella loro serie positiva portando a casa due sofferte vittorie di misura rispettivamente contro Bologna e Verona. I partenopei, con il decimo successo consecutivo, mantengono così la vetta e i favori dei betting analyst di Snai, che vedono la possibilità che lo scudetto torni a Napoli 33 anni dopo l’ultima volta in quota a 2,75 contro il 3,50 del Milan, in cerca di un bis tricolore che manca addirittura dalle stagioni 1992/93 e 1993/94. Alle loro spalle sempre in agguato l’Inter di Simone Inzaghi, al secondo successo consecutivo in campionato dopo il 2-0 casalingo contro la Salernitana, ora a 5,50, mentre vale 10 volte la posta lo scudetto dell’imbattuta Atalanta, capace di superare in rimonta il Sassuolo. Sale invece a 12 un ribaltone della Juventus tornata al successo – il primo lontano dallo Stadium – nel derby della Mole deciso dal guizzo di Dusan Vlahovic nella ripresa.