La vittoria del Napoli nel big-match contro la Juventus, la settima consecutiva in campionato, permette alla squadra di Antonio Conte di mantenere la vetta in solitaria. Nelle quote scudetto, infatti, il quarto tricolore dei partenopei scende a 2,20 su Planetwin365, rispetto al 3,20 di due settimane fa dietro solo l'Inter ancora favorita nella corsa al titolo. I nerazzurri campioni d'Italia sono sempre in pole a 1,80 su William Hill, dopo lo 0-4 di Lecce, terzo successo consecutivo in tutte le competizioni, confermando il gap di tre punti (ma con una partita da recuperare) dalla capolista.

L’unica rivale credibile resta l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, tornata alla vittoria a Como: il primo tricolore della Dea è in lavagna a 11 su 888sport. Quote "siderali" in caso di titolo a una squadra diversa da Inter, Napoli o Atalanta. La Juventus tricolore, reduce dalla prima sconfitta in campionato, è fissata a 151 su bet365, davanti a Lazio, Milan e Fiorentina, proposte tutte a 251.