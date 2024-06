Nella giornata di ieri è arrivata la notizia del rinnovo di Daniele De Rossi con la Roma fino al 2027. Una firma importante per i tifosi, ma per i bookmaker questa conferma non basta per far sognare la Roma fino alla vittoria dello Scudetto nella prossima stagione della Serie A. La Roma Campione d’Italia si gioca infatti a 25.00.

Favorita invece l’Inter (1.70); seguita da Juventus (5.50), Napoli (5.50), Milan (7.50) e Atalanta (20.00). Quote più alte del club giallorosso, invece, per Lazio (50.00), Fiorentina (100.00) e Bologna (100.00).