La prova del nove dopo tre vittorie consecutive e una rincorsa in classifica che ora li vede a -1 dal quarto posto. Daniele De Rossi e la Roma si preparano a incontrare l'ostacolo più difficile, un'Inter che arriva dalla preziosa vittoria contro la Juventus che le è valso il +4 sui bianconeri. Anche per i betting analyst, l'anticipo di Serie A in programma domani all'Olimpico, vede i giallorossi in netto svantaggio sugli ospiti: l'impresa della Roma - che in casa con i nerazzurri non vince dal 2016 - è infatti a 4,24 su Planetwin365, contro l'1,88 dell'Inter e il 3,40 del pareggio.

I nerazzurri volano anche nelle preferenze degli scommettitori, con una giocata su due andata a loro favore e con l'1 che si ferma al 22% delle preferenze. Gli ultimi due scontri diretti all’Olimpico si sono chiusi senza gol per i padroni di casa, ma stavolta gli analisti danno buone chance all'attacco giallorosso e almeno una rete contro la migliore difesa del campionato è a 1,37. Il tabellone punta, comunque, su una partita dal punteggio contenuto, con l'Under 2,5 avanti a 1,65 contro il 2,11 dell'Over.