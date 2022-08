Per gli esperti Sisal la Juventus è la favorita per lo Scudetto dopo la prima giornata di campionato: i quotisti vedono il successo finale dei bianconeri a 2,75. I bianconeri dovranno guardarsi bene dall'Inter di Simone Inzaghi affiancati in quota. L’Inter, che ci ha messo appena 120 secondi per ritrovare Romelu Lukaku, sogna di riprendersi il tricolore ceduto la scorsa stagione ai cugini del Milan. Salutato Ivan Perisic, i nerazzurri hanno però allungato la panchina e puntano decisi a riconquistare lo scettro di Campioni d’Italia.