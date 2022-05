Il gol di Rafael Leao decide la sfida con la Fiorentina e lancia il Milan verso lo Scudetto. A tre partite dalla fine i rossoneri possono permettersi di perdere solo due punti, ma vedono vicino un titolo che manca da undici anni. II successo di Udine permette all'Inter di restare in scia, ma i bookmaker ora vedono gli uomini di Stefano Pioli più vicini al traguardo. Si abbassa infatti la quota per la vittoria finale del Milan, fissata ora a 1,65 su 888sport.it e Planetwin365, mentre la settimana scorso si trovava rispettivamente a 1,72 e 1,77. Si alza invece quella dello scudetto all'Inter, che sale da 2 a 2,10 dopo l'ultima giornata, costringendo gli uomini di Simone Inzaghi a rincorrere non solo in classifica ma anche in quota.